21/02 00:02 Несколько домов обрушилось в городе Алеппо на севере Сирии из-за сильных толчков, вызванных землетрясением на территории соседней Турции. Об этом сообщил телеканалу Al Ekhbariya главврач больницы Ар-Рази.

«Медицинская помощь потребовалась 47 жителям, получившим ушибы и ссадины от падения камней, есть пациенты с переломами, — рассказал он. — Госпитализация не потребовалась никому, в больницу в основном обратились люди, находящиеся в шоковом состоянии».

По словам врача, в ряде мест возникла давка, когда люди выбегали в испуге на улицы.

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20/02 23:48 По меньшей мере шесть человек пострадали в понедельник в результате землетрясения в Алеппо, расположенном на севере страны. Об этом сообщило агентство SANA.

По информации медиков, в городской госпиталь доставлены шесть человек, получивших ранения при обрушении строений.

Глава управления здравоохранения Алеппо Зияд аль-Хадж Таха указал, что «у доставленных в госпиталь жителей нет тяжелых ранений».

В результате подземных толчков в нескольких кварталах Алеппо были отмечены обрушения строений.