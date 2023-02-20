Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили последствия недавних сильных землетрясений в турецкой провинции Хатай.

Стороны обсудили меры по ликвидации последствий землетрясения в Турции, а также планы восстановления после стихийного бедствия.

«Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать Турции всю необходимую поддержку. Он интересовался последствиями двух сильных толчков землетрясения, произошедших сегодня в Хатае», – сообщает МИД Азербайджана.

Турецкий министр подробно проинформировал о последней ситуации в зоне бедствия, планах строительства зданий. По его словам, последние землетрясения в Хатае затронули лишь те здания, которые уже ранее были поврежденными.