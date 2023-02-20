РФ видит в гражданской миссии Евросоюза в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов нормализации на Южном Кавказе, и попытку выдавить Россию из региона. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с началом работы соответствующей миссии.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений на Южном Кавказе. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», — отметила дипломат.

По ее словам, договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении остаются ключевым фактором обеспечения безопасности и стабильности в регионе. «Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, — подчеркнула дипломат. — Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать».