На этой неделе действительно может быть реванш со стороны России, говорят, следует ожидать наступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Welt.

«Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но русские уже не так сильны, как год назад — даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы сражаемся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. Мы живем здесь», — добавил Зеленский.