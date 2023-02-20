В Вашингтоне в воскресенье прошла акция против продолжения поддержки Украины. Ее организовала Либертарианская партия и бывший конгрессмен Рон Пол. Автор, актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА Новости, что работала в американской столице и даже на действующего президента США Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с РФ с его приходом к власти станут такими конфликтными.

«Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена», — сказала Рид.

По ее словам, на украинском конфликте зарабатывает американский ВПК, и получилось, что США, выйдя из Афганистана, обратились на Украину. Это нужно остановить.

Она заявила, что действия правительства США часто становятся абсурдными.

«Джулиан Ассанж обнародовал военные преступления США, его преследуют уголовно, держат в тюрьме, требуют экстрадиции. А он даже не гражданин США, он австралиец, это абсурд», — сказала она.

Полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала РИА Новости, что приверженность США конфликтам вынудила ее уйти с госслужбы.

«Я ушла с правительственной работы из-за войны в Ираке», — заявила она.

Она подчеркнула, что пришла к мемориалу Линкольна, чтобы выразить протест против другого конфликта.

«Неважно, кто это начал и по каким причинам, гражданские люди погибают, их дома разрушают, они становятся беженцами. Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры», — сказала Райт.

