Украинцы ненавидят политику Владимира Путина, и он не может ничего с этим поделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Welt.

«Если Запад больше не будет поддерживать нас, наша страна будет уничтожена и больше не будет существовать, но в конце концов, что вы думаете: смогут ли оккупанты превратить ее в такую страну, как Россия? Это невозможно. Украинцы ненавидят политику Путина, и он не может ничего изменить», — сказал он.

По его словам, Путин хочет восстановить Советский Союз, но он не добьется успеха.

Так, граждане Польши не хотят видеть российских войск в своей стране. Путин не сможет сказать словакам, что им делать, он тоже не сможет захватить Латвию, Эстонию, Литву, а также Украину.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не хотят, чтобы страну завоевали.

«Мы не готовы, мы не хотим быть частью СССР, а также не относимся к Российской Федерации. И мы не только два-три человека, а сорок миллионов человек», — добавил он.