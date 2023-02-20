В Турции после землетрясений из-под завалов удалось спасти более 114 тыс. человек.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В зоне землетрясения 751 тысяча человек размещена в палатках. В целом порядка 1 миллиона 684 тысяч человек обеспечены местами временного проживания. В случае необходимости число контейнерных домов будет увеличено до 200 тысяч. На сегодня из-под завалов извлечены 114 834 человека. Этот процесс продолжается. Работы по оценке общего ущерба от землетрясения близятся к завершению», — отметил Эрдоган.