Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит ВВС этой страны 25 новейших истребителей F-15. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

«Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15 IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль также получит четыре военных самолета-заправщика Boeing KC-46 с возможностью получить еще четыре таких же заправщика в будущем.

«KC-46 — это высокотехнологичный заправщик, который заменит устаревшие самолеты Boeing 707, которые в настоящее время используется израильскими ВВС в качестве заправщиков. Поставки ожидаются в 2025 году», — сообщили в компании.