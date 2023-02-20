Глава евродипломатии Жозеп Боррель в преддверии заседания руководителей МИД ЕС в Брюсселе заявил журналистам, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к Китаю с просьбой воздержаться от поставок оружия российской стороне, поскольку это стало бы «красной линией» в отношениях Пекина и Брюсселя.

Боррель раскрыл, что у него был «длинный разговор» с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, в котором он выразил серьезную озабоченность ЕС по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил этого не делать. Глава евродипломатии подчеркнул, что для отношений Пекина и Брюсселя это станет «красной линией».

При этом Боррель добавил, что представитель КНР проинформировал его, что у Китая «нет планов» поставлять оружие российской стороне, однако Евросоюз продолжит сохранять бдительность.