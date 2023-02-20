Министр обороны Беларуси объяснил, для чего в стране создали закон о народном ополчении.

«Необходимость принятия этого закона обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками. А это прежде всего наши сельские населенные пункты, отдельные районные города. Второй фактор – это дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны», — пояснил Виктор Хренин.

«Мы провели расчёты, численность будет от 100 до 150 тысяч человек по всей Беларуси, которые могут быть привлечены. Но это добровольцы, их может быть и больше. Женщины также смогут участвовать в народном ополчении в Беларуси», — добавил он.