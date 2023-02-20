Выявлены лица, незаконно проникшие на территории, не очищенные от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, было установлено, что жители Баку Огтай Ягубов и Рашад Меликов без соответствующих разрешений выехали за пределы стационарных постов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана объездными путями.

В отношении обоих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в районный суд. Приговором суда нарушители арестованы на 20 суток.