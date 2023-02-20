Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что вопрос с боеприпасами для подразделений компании до сих пор не решен, несмотря на все усилия предпринимаемые им.

По словам Пригожина, на сегодняшний день проблема с поставками боеприпасов до сих пор не решена, несмотря на все попытки ее решить. Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

«Не могу решить эту проблему, несмотря на свои знакомства, связи и т.д., все вязнет в военной бюрократии, — заявил куратор «Оркестра». — Сейчас боевые генералы и простые офицеры на фронте выделяют какое-то количество боеприпасов из собственных запасов, иногда идя на нарушения, но это не выход, этого не хватает для ведения боевых действий. Непонятно, кто придумал некие лимиты и ограничения, якобы действующие в отношении ЧВК, и процедуры, по которым необходимо эти снаряды получать. Заявки пишутся каждый день, подаются согласно регламенту, а потом они просто исчезают в недрах военного ведомства, — отметил он.

«Никто ничего не знает, все кивают наверх, показывая туда пальцем, якобы все идет оттуда, намекая, что мне нужно пойти перед кем-то извиниться и повиниться и тогда бойцы ЧВК получат боеприпасы», — добавил Пригожин добавив, что при Суровикине у ЧВК проблем со снарядами не было, а сегодня кто-то сидит в больших кабинетах, гнет пальцы и решает, выдать боеприпасы или нет. А в это время на фронте без снарядов погибают пацаны, которые также защищают Родину, просто в составе другого подразделения.