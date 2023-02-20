В городе Сумгайыт продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
В Турцию планируется отправить 22 модульных дома, подготовленных исполнительной властью города Сумгайыт, в каждом из которых могут временно проживать от 8 до 10 человек, передает АПА.
Из них 8 домов модульного типа были отправлены на прошлой неделе, а также была отправлена другая помощь стоимостью 405 тыс. манатов.
Сегодня в Турцию отправляют еще 7 домов модульного типа, санитарный узел с 6 кабинами и гуманитарную помощь на сумму 316 тыс. манатов.
В исполнительной власти города Сумгайыт сообщили, что в ближайшие дни будут отправлены еще 6 домов модульного типа и гуманитарную помощь.
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