В городе Сумгайыт продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

В Турцию планируется отправить 22 модульных дома, подготовленных исполнительной властью города Сумгайыт, в каждом из которых могут временно проживать от 8 до 10 человек, передает АПА.

Из них 8 домов модульного типа были отправлены на прошлой неделе, а также была отправлена другая помощь стоимостью 405 тыс. манатов.

Сегодня в Турцию отправляют еще 7 домов модульного типа, санитарный узел с 6 кабинами и гуманитарную помощь на сумму 316 тыс. манатов.

В исполнительной власти города Сумгайыт сообщили, что в ближайшие дни будут отправлены еще 6 домов модульного типа и гуманитарную помощь.