В районе Баку и городе Азербайджана уровень угарного газа превысил норму.

Мониторинг атмосферного воздуха ежедневно проводится автоматическими станциями министерства экологии и природных ресурсов в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку, Сумгайыте и Гяндже, сообщает Report.

Согласно анализу полученных данных, в течение дня воздух в Сабаильском, Низаминском и Наримановском районах Баку и Сумгайыте соответствует норме. Однако в Хатаинском районе Баку уровень угарного газа превышает норму в 1,6 раза, а в Гяндже уровень оксида азота превышает норму в 1,3 раза.

Причиной загрязненности воздуха на указанных территориях является интенсивность транспортного движения, деятельность промышленных предприятий и другие антропогенные факторы.