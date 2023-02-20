Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг утверждения о том, что Анкара передала России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

«Утверждения о том, что мы передали России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности, не соответствуют действительности. Если есть какие-либо нарушения в этом отношении, мы сделаем все необходимое (чтобы этого не допустить — прим.)», — сказал турецкий министр на пресс-конференции в столице Турции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В начале февраля агентство Reuters выступило с утверждением, что США предупредили Турцию о недопустимости экспорта в Россию микрочипов и другой электронной продукции, которая может быть использована в военных целях. Иначе США будут вынуждены ввести санкции в отношении турецких компаний или банков, нарушающих санкции.