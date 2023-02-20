США и Турция «тесно сотрудничают» для снижения напряженности на Южном Кавказе», — говорится в сообщении Госдепартамента перед сегодняшними переговорами госсекретаря Энтони Блинкена с турецкими лидерами, передает «Туран».

Блинкен, который находится с визитом в Турции, сегодня встречается с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре сегодня днем.

Турция является «важным партнером США в области безопасности» и вносит свой вклад в международную безопасность вместе с силами США в Европе, Африке и Средиземноморье.

«Турция граничит с Грецией, Болгарией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Ираком и Сирией и является ключевым партнером в окружающем регионе. Соединенные Штаты и Турция тесно сотрудничают для снижения напряженности в Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом и стремятся к миру на Балканах и Южном Кавказе», — говорится в информационном бюллетене Госдепартамента.