Почти 118 тыс. зданий в регионах, пострадавших от землетрясений 6 февраля, обрушились, сильно повреждены или подлежат сносу. Об этом заявил в понедельник министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«Было проинспектировано 925 тыс. зданий в 11 провинциях, пострадавших от землетрясений. Около 118 тыс. из них либо обрушились, либо сильно повреждены, либо подлежат немедленному сносу», — сказал он в эфире местного телевидения.

По словам Курума, в течение года в этих провинциях будет проведено «крупнейшее в истории республики жилищное строительство».