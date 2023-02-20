О возможном захвате Бахмута российскими силами в понедельник утром пишут и авторы ежедневной сводки британской военной разведки. Россия, возможно, объявит о взятии города к 24 февраля, годовщине войны, допускают они.

Россия продолжает развивать несколько наступательных операций на востоке Украины — в районе Угледара, Кременной и Бахмута, говорится в сводке. Сообщается, что потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре, где ранее «элитные» 155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери (при разгроме колонны, видео которого публиковала украинская сторона).

По мере приближения годовщины вторжения российские военные, вероятно, испытывают все возрастающее политическое давление, и вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут захвачен к годовщине — независимо от реальности на местах, прогнозируют авторы сводки. А также замечают: если весеннее наступление России в Украине не принесет результатов, напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет.