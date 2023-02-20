Завершение проведенного на полях Мюнхенской конференции по безопасности очередного раунда переговоров между руководителями Азербайджана и Армении при посредничестве на сей раз Вашингтона позволяет подвести ряд промежуточных итогов. Остановимся вкратце и тезисно на каждом из напрашивающихся с прошедшей субботы выводов.

Посредничество Энтони Блинкена не означает переход эстафеты модераторства от Евросоюза (и, уж тем более, от Москвы) к Вашингтону. Во время встречи между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского Совета (Совета Евросоюза) Шарлем Мишелем было подтверждено сохранение актуальности брюссельского формата, а на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном было отмечено, что брюссельский формат не меняет своей трехсторонней структуры , то есть в нем нет и уже не будет места для Франции. О дальнейшей судьбе другого трехстороннего формата с участием Кремля в Мюнхене не было сказано ничего, но это не значит, что он сдается в архив истории. Встречи при посредничестве Путина возможны, но они не гарантированы, не исключены. Не обсуждаются лишь два формата: Минская группа ОБСЕ и любой формат с участием президента Эммануэля Макрона.

«Пинг-понг» с предложениями основ мирного соглашения между сторонами продолжается. Баку категорически отказывается включать в договор даже малейший намек на Карабах, и, похоже, в Ереване начинают осознавать бесперспективность этой затеи и тщетность надежд. Мирное соглашение будет подписано, и подписано оно будет на основе пяти принципов, на которых настаивает азербайджанская сторона. Либо же не будет подписано вовсе.

Баку выделил два трэка контактов: переговоры с Ереваном по всему комплексу вопросов двусторонних отношений (минус всё, что касается Карабаха) и диалог (не переговоры, а диалог!) с представителями армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана (минус Рубен Варданян). О том, что «контрабандированный» казачок в скором времени будет досрочно отозван из карабахской командировки, свидетельствуют поступающие сигналы из инсайдерских источников. Это неизбежно. Рубик может начать паковать свое барахло.

Наконец, сенсационное объявление Ильхама Алиева, сделанного им во время закрытой встречи — предложение Николу Пашиняну установить КПП на двух концах Зангезурского коридора и на въезде того, что армяне называют Лачинским коридором, вызвало немалый резонанс в экспертных сообществах двух стран. Это не новость для Армении — подобные месседжи неформально направлялись туда и ранее, но в Мюнхене Баку сделал Еревану предложение,… от которого невозможно отказаться. Пока предложено установить посты на обоюдной основе. Если же армянская сторона будет играть в кошки-мышки (а она не откажется от своей привычки), то КПП появятся в одностороннем порядке и неожиданно, как они однажды появились на участке Шурнуху-Эйвазлы. Поплачут, поистерят, успокоятся.

В любом случае, понимать надо одно: раз из уст Ильхама Алиева уже вылетело слово «КПП», то значит, тому быть. А появление первого в истории КПП на Лачин-Гёрусском участке армяно-азербайджанской границы (пусть даже в одностороннем порядке) означает, что по Лачинскому коридору будет исполнена заупокойная молитва (фатихя). Всё, не будет больше никакого «калидора» из Армении в Азербайджан через Азербайджан! Это изначально было абсурдом! И очень скоро он будет отправлен в «джяхянням» и «гёрбагёр»!

А что же тогда с Зангезурским коридором? А вот ему — быть! Потому как не имеет права ни одно государство «А» блокировать проезд по своей территории из одной части государства «Б» в другую часть того же государства «Б». Хоть с КПП, хоть без КПП, но лишение права на перемещение гражданских грузов и граждан противоречит международному праву. Так что, Зангезурскому коридору быть в любом случае. Как и Джульфинскому по территории Ирана. В какой форме будет Зангезурский коридор — беспрепятственным, как обязывает Армению Трехстороннее зявление, или нет — покажет время. Но не быть сухопутный проезд в Нахчыван уже не может (впрочем, слово «коридор» не имеет никакого значения).

И последнее. В декабре 2021 года президент Алиев, накануне первой брюссельской встречи в трехстороннем формате, заявил журналистам в штаб-квартире НАТО, что Азербайджан устраивает любой вариант — с КПП или без. Тем самым он дал шанс Армении самой выбрать вариант. А там вновь решили схватить кое-кого за бороду: чтобы воспротивиться беспрепятственному транзиту через Зангезур, и сохранить для себя сквозным Лачинский проезд. Что ж, 14 месяцев игры Армении в «кошки-мышки» привели к тому, что выбор вместо Армении пришлось теперь делать самому Баку.

КПП и всё! Съешь — огурец, не съешь — тоже огурец! Либо на двусторонней основе, либо же на односторонней. Но ребята, которые уже два месяца мёрзли на дороге, должны знать, что они — настоящие герои. В том, что мир психологически готов и не истерит по поводу концепции КПП на въездах, в том числе на Лачинском участке границы, во многом является заслугой этих ребят.

А значит, мы на правильном пути, и «тактика салями» приближает нас к конечной цели!

Зухраб Дадашов