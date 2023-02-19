В посольстве США в Баку заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом говорится в размещенной на странице в Facebook публикации диппредставительства в связи с 31-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

«В этот день в 1992 году США и Азербайджан установили дипломатические отношения. Подводя итоги прошлого года, который ознаменовался 30-летием наших двусторонних отношений, мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества с Азербайджаном в целях обеспечения энергетической безопасности, борьбы с транснациональными угрозами, повышения благосостояния посредством торговли и инвестиций, поддержки основных свобод и налаживания связей между народа США и Азербайджана», — отмечается в сообщении.