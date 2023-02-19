США и Польша обсуждают вопрос о возможности наращивания американского военного присутствия в республике. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью американской телекомпании CBS, которое было показано в эфире в воскресенье, сообщает ТАСС.

Премьера спросили, есть ли какие-либо свидетельства того, что США готовы разместить дополнительные силы на территории Польши в ответ на запросы ее властей. «Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента [США Джо] Байдена того, чтобы их присутствие было в большей степени постоянным, а также о его наращивании», — ответил Моравецкий.

«Но я также очень признателен за отправку систем [противовоздушной обороны] Patriot и других очень современных систем и боеприпасов», — добавил премьер-министр. По его словам, эти поставки могут «идти в связке» с размещением дополнительного числа военных США в стране.

Как заявил ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, власти республики рассчитывают на то, что во время предстоящего визита Байдена в Варшаву будут озвучены решения о расширенном постоянном присутствии войск НАТО на восточном фланге альянса.

Президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, он встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Байден, выступая в июне прошлого года на полях саммита НАТО в Мадриде, объявил о дальнейшем наращивании американского военного присутствия в Европе. Согласно обозначенным планам, в Польше США размещают на постоянной основе штаб 5-го армейского корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевого тылового обеспечения. В Румынии США размещают ротационную бригаду, что должно усилить позиции Вашингтона на восточном фланге НАТО. В странах Балтии Соединенные Штаты наращивают ротационное присутствие. Соответствующие изменения предполагают размещение бронетанковых войск, авиации, сил противовоздушной обороны и войск специального назначения.