«Газпром» в ближайшее время начнет строительство новых крупных газопроводов, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщает «Интерфакс».

«Что касается диверсификации маршрутов — это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы», — отметил он.

«Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов. И мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — заявил Миллер.

В «Газпроме» отмечают, что мировой спрос на природный газ тоже растет. За последние 30 лет (с 1993 года) потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети (35%) прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а локомотивом (основным центром развития) будет Китай.

Последние 20 лет «Газпром» работает над проектами наращивания экспортных поставок российского трубопроводного газа в восточном направлении, прежде всего в КНР — на самый быстрорастущий рынок природного газа в мире.

«Газпром» планомерно развивает стратегическое взаимодействие с Китаем. С 2019 года компания поставляет газ китайским потребителям по газопроводу «Сила Сибири». Объем поставок по долгосрочному контракту после выхода на полную мощность составит 38 млрд куб. м в год.

В феврале 2022 года подписан второй долгосрочный договор купли-продажи газа. По «дальневосточному» маршруту в Китай будет ежегодно поставляться 10 млрд куб. м газа. В настоящее время ведется проектирование инфраструктуры. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о реализации этого проекта.

Продолжаются переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. Ведется проектирование газопровода. Уже в обозримом будущем Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в КНР, отмечают в компании.