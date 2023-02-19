В России начинают масштабные учения стратегических ядерных сил, чтобы сорвать визит Байдена в Польшу, заявляет украинская разведка.

По информации ГУР, подтверждается подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Также на авиабазе «тамбов» развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

«Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины», — говорится в пресс-релизе ГУР.