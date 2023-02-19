Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, сообщает «Немецкую волну».

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген объявил конференцию закрытой.

В своем заключительном слове Кристоф Хойсген призвал Европу и Германию увеличить расходы на оборону, расширить поддержку Украины и счел важным повысить роль Международного уголовного суда в привлечении к ответственности военных преступников. В то же время он высоко оценил встречу глав внешнеполитических ведомств США и Китая Энтони Блинкена и Ван И в рамках Конференции и подчеркнул, что миру не нужен очередной конфликт.