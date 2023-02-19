В Сабирабадском районе начался пожар на хлопкоперерабатывающем заводе.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о возгорании на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Ахтачы Муган.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время работа по тушению пожара продолжается.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.