Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Баку.

20-летняя спортсменка заняла третье место в финале соревнований, прошедших на Национальной гимнастической арене.

Гимнастка набрала 52,910 балла в личном зачете. Победительницей Кубка мира стала бразильянка Камилла Гомес (54,860). Серебро завоевала француженка Леа Лабрус (53,970 балла).

Отметим, что Сельджан Махсудова завоевала серебряную медаль на Кубке мира, проходившем в Баку в 2022 году.