Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Турцию, сообщает турецкий телеканал NTV.
Энтони Блинкен и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу вылетели на вертолете в зону землетрясения.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Турцию, сообщает турецкий телеканал NTV.
Энтони Блинкен и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу вылетели на вертолете в зону землетрясения.
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