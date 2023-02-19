Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США в воскресенье провели совместные учения с участием боевых самолетов из-за осуществленного 18 февраля запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Японии.

Отмечается, что от Японии были задействованы три истребителя F-15, от США — четыре истребителя F-16 и два стратегических бомбардировщика B-1B. Цель учений заключалась в укреплении японо-американского альянса за счет отработки коммуникации между военными и улучшения их навыков.