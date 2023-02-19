В НАТО прокомментировали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поделился публикацией на своей странице в Twitter.

«Это действительно актуально. Это ключ к обеспечению стабильности на Южном Кавказе. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.