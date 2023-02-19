К апрелю Украина получит лишь около четверти от общего количества танков, которые ей пообещали предоставить западные партнеры, сообщает издание The Times.

Согласно подсчетам, Украина ожидает около 320 западных танков, поставки которых уже были анонсированы. Однако оценки экспертов показывают, что на линии фронта к апрелю будет лишь около 50 из них.

Издание отмечает, что такого количества танков недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в войне. И это вызывает беспокойство в контексте то ли грядущего, то ли уже начавшегося большого наступления России.

По данным издания, сейчас партнеры Украины ставят себе целью передать Украине порядка 80 танков Leopard 2 в первой волне. Их разделят на два батальона – один из более старых модификаций, второй из более современных. Однако пока сомнительно, что цель будет достигнута полностью.

При этом в Берлине не скрывают разочарования тем, что ряд стран Европы сначала анонсировали поставки «Леопардов» Украине, а затем поставили вопрос на паузу.

Так, отвечая на вопрос, почему так долго шли переговоры о танках, канцлер Олаф Шольц заявил, что этот вопрос нужно задавать другим странам, которые «так сильно побуждали меня действовать особым образом».