6-7 марта состоится внеочередное совещание министров иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза.

Об этом на Конференции по безопасности в Мюнхене заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Заседание будет посвящено координации поставок в Украину дополнительных вооружений и боеприпасов.

Боррель заявил, что страны Евросоюза должны направить в Украину все имеющиеся у них боеприпасы. По его словам, в Украине возникла критическая ситуация с боеприпасами, и проблема должна быть решена в течение этой недели.