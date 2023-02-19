Российские ОТРК «Искандер» вновь в эпицентре политического скандала.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в числе прочего, заявил «Мы воевали на своей территории. Наша война была освободительной войной. И поэтому это была справедливая война. Наша война не была оккупационной войной. И поэтому в нашей армии не было ни одного человека, который бы покинул поле боя. В течение сорока четырех дней, когда наши города и села обстреливались ракетами «Искандер», никто не покидал поле боя. А в Армении было 11 тыс. дезертиров. Почему? Не потому, что они проигрывали на поле боя. Потому что их война была оккупационной войной. Не было мотивации».

Напомним: о том, что против Азербайджана использовались ракеты «Искандер», впервые было официально заявлено в апреле 2021 года, когда осколки этих ракет были найдены в Шуше. Причем получалось, что по столице Карабаха стреляли уже после того, как было заключено соглашение о прекращении огня. Такое «запаздывание» с информацией имеет свое объяснение. Для того, чтобы четко заявить, из чего именно стреляли, был ли это «Скад», «Точка-У» или «Искандер», мало рассказов очевидцев — нужны «вещдоки», то есть осколки ракет. А они были обнаружены в ходе работы специалистов ANAMA в Шуше только весной. Обследование города на предмет неразорвавшихся боеприпасов — работа кропотливая и достаточно долгая. Именно тогда азербайджанские журналисты и представители общественности, включая и автора этих строк, обратились в посольство РФ с открытым письмом. Но ответа так и не получили.

Можно напомнить, что ОТРК «Искандер» продемонстрировали на параде в Ереване в 2016 году. Причем власти России не торопились вносить ясность, что это было — на армянском параде демонстрировали штатное оружие российской базы или Армения действительно получила в подарок «Искандеры»? В информационном пространстве уживались две версии: для Армении — что «Искандеры» подарены, для Азербайджана — что это штатное оружие российской базы, их покатали на параде и вернули в Гюмри.

Но во время 44-дневной войны из этих ракетных комплексов стреляли в нас. И теперь глава государства вновь заговорил о ракетах «Искандер», причем, судя по всему, Шуша была не единственным прецедентом их применения. Более того, осколки ракет, обнаруженные в Шуше и выставленные сегодня в Парке трофеев в Баку, принадлежат модификации ОТРК «Искандер-М», которая для экспорта не предназначена. Экспортную модификацию этого оперативно-тактического ракетного комплекса создали значительно позже. И что же — Москва нарушила свои экспортные обязательства и передала Армении ракеты, которые вообще запрещалось экспортировать? Прекрасно при этом понимая, против кого они будут использованы? Причем денег заплатить за эти ОТРК у Армении не было? Или по Азербайджану стреляли из штатного оружия российской армии, до которого каким-то образом дотянулись руки армянских офицеров?

Официальные власти РФ продолжают «держать паузу». Но это не тот случай, когда «молчание золото». Не только азербайджанская, но и мировая общественность вправе знать, кто контролирует в России столь грозное оружие, как ОТРК «Искандер» и контролирует ли вообще. И молчаливая пауза слишком затянулась.

Так что «Искандеры», которые так и не сыграли роль «вундервафли» и не спасли Армению от разгрома, теперь вновь ударили по российской дипломатии и российскому авторитету как посредника. И вряд ли последствия этого удара можно будет «затереть».

А.Шакур