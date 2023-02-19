Девять детей, включая пятилетнего мальчика, пострадали во время стрельбы на заправочной станции в Колумбусе, штат Джорджия. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал шеф полиции Колумбуса Фредди Блэкмон, сообщает CNN.

По словам Блэкмона, перестрелка произошла, когда группа несовершеннолетних, находившихся на вечеринке неподалеку, поссорилась и направилась на заправочную станцию Shell. Точно неизвестно, что послужило причиной ссоры, сколько оружия было задействовано.

«Семь мальчиков и две девочки получили неопасные для жизни травмы в результате инцидента. Он добавил, что четверо пострадавших уже выписаны из больницы», — поделился шеф полиции.

Он также добавил, что самому старшему раненому было 17 лет, а самому младшему — 5 лет. Пятилетний ребенок находился на заправке вместе с одним из членов своей семьи.