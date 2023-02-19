Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесенный двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой, сообщает МИД КНР.

«Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая по так называемой ситуации с аэростатом, потребовал от американской стороны изменить свой курс, а также трезво оценить и устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.