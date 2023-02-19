США планируют выделить 28 млн долларов на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

«США официально определили, что Россия совершила преступления против человечности. Работаем с Конгрессом над предоставлением дополнительных 28 млн долларов для поддержки усилий властей Украины, а также международных и иностранных судов для привлечения отдельных лиц к ответственности за военные преступления», — отметила вице-президент США.