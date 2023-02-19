Поезд, состоящий из 25 контейнеров с гуманитарной помощью, собранной азербайджанским народом для пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше, прибыл в Карс.

Поезд с грузом одежды, одеялами, сухими продуктами и средствами гигиены, собранным в рамках кампании «Платформа единства и солидарности Тюркского века», который был отправлен послом Турции в Баку Джахитом Багчи и председателем Управления железных дорог Азербайджана Ровшаном Рустамовым, через 3 дня прибыл в Карс, сообщает «Анадолу».

Поезд, прибывший на железнодорожный вокзал Карса, встречали губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз, генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, командующий провинциальной жандармерией полковник Хыдыр Айчичек, другие официальные лица и многочисленные граждане.

Оксюз заявил, что в район землетрясения продолжает поступать помощь из-за рубежа. В поезде из Азербайджана прибыла гуманитарная и продовольственная помощь пострадавшим от землетрясения.

Губернатор поблагодарил азербайджанский народ и сказал:

«У нас особые отношения с Азербайджаном, основанная на законе братства и единства двух государств и одного народа. Наши азербайджанские братья чувствуют нашу боль в своих сердцах. Они не оставили нас в одиночестве в эти трудные дни. Поезд из Карса отправится в Кайсери и направлен в зону землетрясения».

Затем поезд помощи отправился в Кайсери.