Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, — Рубен Варданян – покинет нашу территорию», — добавил глава государства.