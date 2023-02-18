Членов израильской делегации выгнали из зала, где проходило заседание саммита Африканского союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя МИД страны Лиора Хайата.

Первым об инциденте сообщил израильский портал Walla, отмечает издание.

Делегацию возглавляла замглавы МИД Израиля по африканскому направлению Шарон Бар-Ли, отмечает газета. По ее данным, израильские дипломаты покинули мероприятие через несколько минут после его начала. Инцидент произошел на церемонии открытия саммита — сотрудники службы безопасности сами подошли к делегатам и попросили их удалиться, отмечает Walla.

Хайат после случившегося заявил, что Израиль серьезно относится к инциденту, так как Бар-Ли официально имела статус наблюдателя. Дипломат имеет аккредитацию, также ей выдали пропуск на мероприятие, подчеркнул он.

«Грустно видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — сказал представитель МИДа. Он призвал африканские страны осудить эти действия и заявил, что они наносят ущерб репутации объединения и всему континенту.