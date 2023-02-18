Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, касающимся годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. В ходе своего обращения американский лидер также намерен «отправить сигнал» президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга.

По его словам, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

Во время своего выступления лидер США даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«И я предполагаю, что вы услышите, как он (Байден) обращается к Путину, а также к русскому народу», — отметил представитель Белого дома.