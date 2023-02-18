Выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

«К Вашему сведению, выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно. Вообще-то, это русское выражение. «Nagorno» означает «гористый», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба президента.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как Нагорный Карабах. «Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население», — добавил он.