Есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе». Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Насколько нам стало ясно во время нашего общения с нашими американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, а также насколько я понял из сегодняшней трехсторонней встречи с премьер-министром Пашиняном, организованной госсекретарем Блинкеном, у нас есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха», — сказал глава государства.

«Таким образом, это двухвекторное решение фактически отделяет наши переговоры с Арменией от наших внутренних вопросов, таких как общение с армянами в Карабахе. С нашими международными партнерами было согласовано, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. А не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе», — добавил президент Азербайджана.