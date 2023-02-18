Украинские военные продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Армия РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших ударов по Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины. Россия не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное — Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье — Запорожская.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.

С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Под вражеский огонь попадают медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Силами обороны в течение текущих суток уничтожены 2 крылатые ракеты «Калибр».