Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился сегодня в Мюнхене с вице-президентом США Камалой Харрис.

Лидеры отметили, что война Путина в Украине является глобальной войной с точки зрения ее воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, а также на такие признанные на международном уровне нормы, как суверенитет.

Премьер-министр и вице-президент К. Харрис осудили страны, поддерживающие Путина в политическом и военном отношении.

Лидеры обсудили возможности ускорения международных действий в связи с Украиной, то, как они могут помочь Украине выиграть войну и обеспечить справедливый и прочный мир.