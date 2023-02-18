Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе с армяно-азербайджанской границе.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене.

«В то же время я заявил, что было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы сделали такое предложение, сегодня внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении не было озвучено какой-либо позиции», — подчеркнул глава государства.