«Вместе мы должны помочь защитить украинские города от российских бомб и иранских беспилотников. Поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие».

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении на Конференции по безопасности в Мюнхене.

Он отметил, что для победы в войне Украине нужно больше артиллерии, бронетехники и средств ПВО.

Сунак подчеркнул, что сейчас самое время удвоить военную поддержку.

«Именно поэтому мы вместе с нашими союзниками работаем над тем, чтобы обеспечить Украину самыми современными системами ПВО», — отметил премьер.