Ежедневная агония войны в Украине будет продолжаться, а США «не отступят, вопреки ожиданиям Путина». Об этом заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис.

«Я не питаю иллюзий относительно того, что нас ждёт впереди. Будет еще больше чёрных дней в Украине, ежедневная агония войны будет продолжаться, последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Но если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне», — сказала она.