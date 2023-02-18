18 февраля в отеле Hylton состоялась конференция на тему «Государство, Общество. Преступность».

Конференцию открыл президент Ассоциации юристов Черноморского и Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов, отметивший, что цель данного мероприятия – повести научные прения с 30 представителями юриспруденции и права из 9-ти стран.

Академик РЭА, член Президиума РЭА, заместитель президента РЭА, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор Талия Ярулловна Хабриева заявила, что борьба с преступностью является считается актуальной для всех стран:

Она отметила, так же., что в 2022 году произошло очень важное событие: президент ассоциации Ильхам Рагимов был избран членом Российской академии наук: «Ближе к концу прошлого года Ильхам Рагимов стал первым иностранным представителем Российской академии наук, а также был награжден орденом Почета Российской академии наук».

Затем со вступительной речью выступил член-корреспондент РАН, член Президиума РЭА, директор Института государства и права РЭА, доктор юридических наук, профессор Александр Савенков.

В ходе конференции выступили так же президент Ассоциации высшей юридической школы России, профессор Сергей Николаевич Бабурин, председатель Фонда «Славяне», доктор юридических наук, профессор Захария Захариев (Болгария), а так же слово взял доктор юридических наук, профессор Академии Следственного комитета России Юрий Владимирович Голик (Россия).

После прослушивания докладов участники конференции выступили с речами и состоялись широкие дискуссии по теме.

Следует отметить, что на форуме представители государственных структур Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, известные юристы республики, представители общественных организаций и СМИ, а также гости из России, Турции, Болгарии, Казахстана, Сербии, Албании.