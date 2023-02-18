Италия — ближайший партнер нашей страны на пространстве Европейского Союза. Визит трех итальянских министров в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития наших связей. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главным исполнительным директором компании Leonardo Алессандро Профумо в Мюнхене.

Отметив, что наша страна придает особое значение сотрудничеству с одной из ведущих итальянских компаний — компанией Leonardo, глава государства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Констатировав успешное развитие взаимодействия между Италией и Азербайджаном в энергетической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что итальянские компании вносят вклад в восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.