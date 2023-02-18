Между Иракским Курдистаном и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи, этот регион имеет очень тесные отношения с Турцией, и в этом контексте могут быть рассмотрены совместные проекты сотрудничества. Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани в рамках визита в Мюнхен, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Ильхам Алиев отметил наличие большого потенциала для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах, поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.