Будучи в Мюнхене, президент Ильхам Алиев пригласил главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани посетить с визитом Азербайджан.

Выразив благодарность за встречу, Нечирван Барзани сказал, что для развития связей между Азербайджаном и Иракским Курдистаном имеется большой потенциал. Он передал поздравления с достижениями Азербайджана, завоеванными под руководством Ильхама Алиева, подчеркнул, что республика успешно развивается благодаря дальновидной политике главы Азербайджана.

Отметив, что между Иракским Курдистаном и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи, Нечирван Барзани довел до внимания, что этот регион имеет очень тесные отношения с Турцией, и в этом контексте могут быть рассмотрены совместные проекты сотрудничества.

Констатировав, что Азербайджан и Турцию связывают братские отношения, глава государства сказал, что в перспективе могут быть рассмотрены механизмы трехстороннего сотрудничества.

Н.Барзани подчеркнул, что туристы из Иракского Курдистана посещают Азербайджан и очень довольны этими поездками.

В свою очередь глава государства отметил, что имеется большой потенциал для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах. Поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.

Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан.

Приглашение было с удовлетворением принято.